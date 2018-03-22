美中贸易委员会：美对华关税于美国企业弊大于利

（早报讯）美国企业在中国的代表称，企业希望解决在中国开展业务所面临的问题，而不是特朗普政府出台制裁措施了事。

彭博社引述美中贸易全国委员会驻北京的中国业务副总裁贾克·帕克（Jake Parker）的电邮回复说：“关税措施在促进中国加强对美国公司知识产权的保护方面弊大于利…………努力专注于解决问题，好过实施会给美国家庭、农民和制造商带来附带损害的制裁措施。”

据一位知情人士透露，美国总统特朗普周四将会宣布，就知识产权侵权行为对中国商品征收约500亿美元（657.56亿新元）关税。这位不愿具名的人士称，之所以是这个数额，根据的是美国对中国侵犯知识产权所致经济损失的估计。

美国企业确实想要解决知识产权保护薄弱以及强制技术转让的问题，但帕克质疑拟议的关税措施能否起到这种作用。他说：“它将如何解决这个问题？美国政府希望中国采取什么行动来加强知识产权保护、停止强制技术转让？我们希望政府能说清楚这一点。”

中国商务部周二在通过传真发送的声明中表示：“中国作为一个发展中国家，知识产权保护制度和措施不可能十全十美，还有很多工作要做。”中国欢迎与美方就知识产权问题进行友好协商，但坚决反对任何单边保护主义的做法。

免费试阅14天