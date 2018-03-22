欧盟寻求美国的金属关税豁免 贸易关系面临考验

（早报讯）在仅仅一年多的时间里，欧洲与美国的贸易关系就发生了巨大变化，之前双方还是携手制定轰动一时的市场开放协议，而如今欧洲已经在竭力避免陷入与美国的贸易之战。

彭博社的报道指出，在周四举行会议之际，这一现实就摆在欧洲领导人面前，权衡与这个一直以来全球最大盟友的未来关系走向何方。

在特朗普政府对进口钢铝征收关税的决定正式生效前一天，欧盟峰会在布鲁塞尔召开。特朗普的这项关税计划遭到欧盟强烈反对，而且欧盟也在竭力寻求像加拿大、墨西哥和澳大利亚那样获得关税豁免。欧盟贸易专员马尔斯托姆（Cecilia Malmstrom）本周在华盛顿斡旋，力促欧洲获得豁免，而取得相关进展的迹象也在周三她准备返程之际出现。

就马尔斯托姆确保欧盟获得美国关税豁免的可能性，欧洲委员会副主席于尔基·卡泰宁（Jyrki Katainen）周三传递出积极的声音。他在布鲁塞尔告诉记者：“目前有一些积极迹象，美国政府和马尔斯托姆正尝试细化我们可以采取的合作形式，以便使我们获得豁免。”

美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）周三表示，政府可能会延迟向个别国家征收金属关税，有关更长期性豁免措施的谈判正在进行，他力争在4月底之前结束有关豁免的磋商。

免费试阅14天