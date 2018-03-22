优步自动车事故 视频显示事发前数秒状况

（早报讯）美国亚利桑那州坦佩市警方公布了全球首例自动驾驶汽车导致行人死亡事故的视频资料．车祸发生时，涉事车辆处于自动驾驶模式。

美国打车软件服务运营商优步公司一辆配备自动驾驶功能的沃尔沃XC90汽车本月18日夜间在坦佩市(Tempe)进行测试时发生交通事故，导致一个女性行人死亡，死者为49岁的伊莱恩·赫茨伯格（Elaine Herzberg）。坦佩市警方说，车祸发生时，涉事车辆正处于自动驾驶模式，以大约64公里的时速行驶。

警方21日公布的两段视频资料来自车内摄像头，分别记录了车祸发生时车内外情景。其中，记录车外情况的视频显示，一名推着脚踏车在黑夜中过马路的女子忽然近距离出现在车辆前方，车头灯开始只照到她脚部。而车内录像显示，在事故发生前近五秒的时间里，坐在驾驶位的司机低着头。随后，她突然惊恐地张大嘴巴，企图转向，但显然为时已晚。

法新社引述优步的声明说，“视频令人不安且心碎…………我们的车辆仍然停驶，我们正尽一切可能协助地方、州和联邦当局．”

目前，美国国家交通安全委员会正在对这一事故展开调查。

坦佩警察部队首长西尔维亚·莫尔（Sylvia Moir）早些时候告诉《旧金山纪事报》，目前看来“优步可能没有犯错”，这主要是因为行人并没有使用人行横道。

新华社的报道指出，优步近年来大力发展自动驾驶技术，希望能开发无人驾驶出租车，降低叫车服务成本。作为该公司自动驾驶测试项目的一部分，优步自2017年2月起在亚利桑那州测试自动驾驶汽车。车祸发生后，优步已宣布暂停所有自动驾驶汽车测试项目，除了坦佩，优步也停止在匹兹堡、多伦多和旧金山试用自动驾驶车；原计划在本月22日举行的自动驾驶相关媒体活动也因此取消。

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