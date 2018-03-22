研究：冷冻“饥饿神经”或有助减肥

（早报讯）美国一项初步临床研究显示，冷冻向大脑发送饥饿信号的神经从而降低信号传递强度，可能有助于肥胖症患者减肥。

美国埃默里大学医学院介入放射学医生戴维·普罗洛戈的团队21日在美国介入放射学会2018年年会上发表了研究论文。他们的初步研究表明，这种减肥疗法安全可行。

新华社报道，研究人员将针刺入患者背部，在电脑断层扫描（Computed tomography）技术的引导下，用氩气冷冻名为“迷走神经后干”的神经。这种神经位于食管底部，会将胃空了的信息告知大脑。

十名身体质量指数（BMI）在30到37之间的受试者接受了为期90天的试验性治疗。治疗结束时，所有人都称食欲下降，他们的平均体重降低了3.6％，身体质量指数平均下降近14％。治疗过程中未发现并发症，迄今未出现不良事件。

身体质量指数是衡量人体胖瘦程度的一个常用指标，其计算方法是体重（公斤）除以身高（公尺）的平方，通常认为数值30及以上为肥胖。

普罗洛戈介绍说，“胃空了后，人体会启动觅食求生模式。我们并不试图消除这种生物反应，只是降低了这种信号传递到大脑的强度，为轻度肥胖且有减肥困难者提供一种可持续的新方案。”

但研究团队也承认，目前研究的样本量不足，长期效果仍有待观察，目前他们正在招募更多的临床受试者。

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