德国弗莱堡奸杀案 凶手判终身监禁

（早报讯）一名声称来自阿富汗的庇护申请者因强奸和杀害一个学生，被德国法庭判处终身监禁。此案震惊了全德国，使得民众反对移民入境的声浪再起。

法新社报道，被告为侯赛因·卡瓦里（Hussein Khavari）。控状指他在2016年10月一个夜晚在接近法国边境的弗莱堡（Freiburg）大学城对19岁医学院学生玛丽亚·拉登伯格（Maria Ladenburger）进行了性侵和致命的袭击。

当晚，受害人拉登伯格参加与友人的聚会中后骑脚踏车回家，被告把她推下脚踏车，紧勒她颈部，致其不省人事，随之多次强奸她，最后，他将这位尚活着的女大学生弃于河边，导致她溺水而死。

警方在现场发现了一条有部分染成金色的黑头发，警方展开大规模的搜捕行动，通过安全摄像系统画面，发现了卡瓦里，在谋杀案发生后七周将他逮捕。并通过脱氧核糖核酸（DNA）鉴定，将他与此案联系起来。

据德国之声中文网报道，弗莱堡州法院周四（3月21日）裁定他犯下对拉登伯格的强奸罪和杀害罪，由于案情特别严重，判处他无期徒刑，并指令实施安全监禁。此外，因案情严重，虽从司法角度出发，理论上将可在15年后释放，但实际上没有可能。

控方与辩方能在一星期内提出上诉。

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