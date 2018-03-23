美国1.7万亿拨款议案在参院审批受阻

（早报讯）美国政府为周五（23日）之后的政府拨款展开的立法工作原本已在国会进入快速审批流程，却在周四（22日）遇到阻碍。共和党参议员保罗（Rand Paul）利用拖延程序，坐下来慢慢念诵一篇长达2232页的冗长文件，这可能导致国会无法在周五午夜现有的联邦政府拨款法案到期前通过新的拨款议案。

周四较早前，共和党领袖加紧让这份1.3万亿美元（约1.7万亿新元）的议案在众议院获得通过，为直至10月1日前的政府运作提供资金。

共和党领袖过后启动在参议院的批准程序，希望在周五午夜前取得结果，避免政府今年第三次部分停转。

虽然目前参议院的100名议员中只有保罗一人出面阻挡这项立法，但参众两院的共和党保守派实际上都对这份议案感到不满。

保罗在连串推文中抱怨，其办公室的打印机忙了好几个小时，将这份立法文件打印出来。如果保罗拒绝合作，参议院或许到周六凌晨一点之前都无法进行首次程序性投票，从法律意义上说，届时美国政府机构将进入停摆模式。

新议案中的非国防开支大幅上升，这令保守派保持警惕。众议院早前以256对167票的表决结果通过这一议案，不过238名共和党议员中有90名投了反对票。

若加上最近颁布的减税措施，这份旨在于9月30日之前为政府运转提供资金的议案将导致美国今年预算赤字超过8000亿美元。共和党保守派对此反对，并警告这可能给共和党在11月的中期选举带来麻烦。

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