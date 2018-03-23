马华要求把承认统考列入国阵竞选宣言

（早报讯）马华公会署理总会长魏家祥向《透视大马》证实，该党已向国阵要求把“承认统考“列入国阵竞选宣言。

也是首相署部长的魏家祥说：“我们向来都有建议把承认统考放进去，但是最终版本会是如何，我还不知道。”

他透露，马华确实已建议在国阵竞选宣言中承认统考，但他本身还没有收到国阵竞选宣言的最终版本，一切尚未有定论，无法知道确切的宣言有哪些。

他强调，国阵在拟定竞选宣言时，所有国阵成员党都提出自己的建议，并进行讨论，最后才筛选出相对重要且可取的建议列入竞选宣言。

至于希望联盟已将承认统考列入竞选宣言一事，魏家祥说，国阵的竞选宣言与希盟不同，因为国阵仅会承诺自己能够完成的事情，绝不开空头支票。

早前有报道引述巫统宣传主任安努亚慕沙的谈话指出，国阵订于4月7日推介全国版的竞选宣言。

根据马来西亚英文报章《新海峡时报》报道，也是国阵主席的首相纳吉将在国阵13个成员党，包括东马沙砂两州支持者的见证下对外宣布竞选宣言。

希望联盟已在本月9日公布竞选宣言，该宣言涵盖“五年内落实60项长期目标”，以及承诺“执政百日10大新政”。

希盟承诺执政后，毕业生可凭统考文凭申请报读大学及成为公务员，但申请者的马来西亚教育文凭考试马来文必须是优等。

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