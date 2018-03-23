美加州警察枪杀手无寸铁黑人 引发争议

（早报讯）美国加利福尼亚州警方公布一段执法记录仪拍下的视频，显示当地警察在追捕嫌犯时连开数枪打死一名手无寸铁的黑人，结果引发轩然大波，当地周四爆发抗议示威。

加州萨克拉门托市警方是在周三（21日）晚公开这段视频，结果很快在网上流传开来。

视频显示，萨克拉门托市两名警察星期天（18日）晚上在黑人男子克拉克祖母家的后院狂开20枪将他打死，但警方事后发现克拉克手中并未持枪，而是拿着手机。22岁的克拉克中枪倒地后，警察没有立即上前采取救助措施，而是在原地等待支援。

警方在声明中说，警方当天接到通报指有人在一处居民区打碎汽车玻璃偷东西，并发现至少三辆汽车受损。执法直升机随后发现嫌犯打碎一家住宅的玻璃拉门后，翻过栅栏来到隔壁家后院，在陆地上的警察就在那里遇到克拉克。

这起事件在萨克拉门托市引发广泛争议。200多个市民周四（22日）参加“黑人的命也重要”组织发起的示威活动，抗议警察在执法过程中针对黑人滥用暴力。

萨克拉门托市市长斯坦伯格过后在记者会上说：“事后我们了解到克拉克有两个孩子，他的死让我感到惊惧。”

近年来，美国警察不时被曝在执法过程中导致平民，尤其是黑人身亡。

2014年8月，弗格森市18岁黑人青年布朗在没有携带武器的情况下，遭白人警察威尔逊拦截搜查并被开枪打死。密苏里州地方陪审团随后宣布威尔逊免予起诉，结果在美国各地引发持续大规模抗议示威及暴力骚乱。

免费试阅14天