麻坡翻覆挖沙船再救出两人

（早报讯）马来西亚海事执法机构等搜救队伍今天下午在麻坡水域翻覆的挖沙船内又救出两名受困的中国籍船员，让获救者增至五人。

这艘载有18名船员的挖沙船周三上午在柔佛麻坡巴冬水域翻覆，造成一人溺毙及14人失踪。出事挖沙船船主是中国人，船员包括16名中国人、一名马来西亚人及一名印度尼西亚人，其中三名中国船员获救。

搜救队伍今天下午3时25分将首名获救者送抵巴冬渔民码头，再由救护车送往麻坡苏丹娜法蒂玛专科医院。第二名获救的船员则于下午4时被送抵巴冬渔民码头，也同样立即被送往麻坡医院救治。

马来西亚海事执法机构南马指挥官阿布峇卡今天上午在记者会表示，船前半部为储沙处，后半部则是四楼层高的活动空间、引擎室和储藏室。

他说，蛙人的情报显示，挖沙船后部仍能感受到有物体移动和敲击的声响，这显示受困船员非常可能都在那里。

他表示，蛙人潜入水底搜救时，仍面对视线不清的问题。他说，各种漂流物和海底的湍急水流，都提高蛙人的搜救难度。他说，当局每只能派出两名蛙人，他们的潜水时间仅约半小时。

他指出，事发至今已进入第三天，搜救队伍一直将空气灌入船仓，好让里面的船员能呼吸保命。救护队伍也在事发海面准备就绪，一旦船员获救能在船上第一时间内获得救治。

中国驻马大使馆领事参赞刘东源表示，只要船内有水喝，受困船员相信还能存活。她表示，中方也派出拯救人员协助搜救工作，希望在黄金时间内救出所有受困者。

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