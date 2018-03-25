澳洲斥资7000万元打击恋童癖

（早报讯）澳大利亚政府25日宣布，政府将斥资7000万澳元（约7089万新元）在布里斯班市成立一个新的儿童保护中心，以打击网上恋童癖行为和贩卖儿童等其他剥削儿童行为。

新华社报道，澳洲国土事务部部长达顿当天对当地媒体说，在全球的色情网站上，平均每9分钟就出现一名受到性侵的儿童。新的儿童保护中心将致力于保护澳洲儿童，并将与国际相关机构合作，打击那些在网上剥削和虐待儿童的人。

达顿说，对于曾虐待和性侵澳儿童的犯罪人员，澳政府已禁止他们入境。新中心的成立主要为打击以澳洲为基地的恋童癖者。

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