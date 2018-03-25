马警方：恐怖分子锁定高级警官

（早报讯）马来西亚警察总长弗兹说，警方发现被捕的六名马国籍伊国组织分子，已锁定柔佛警察总部及一些警区总部的特定警官为目标，并准备砍下这些高级警官的头。

弗兹昨天发布声明说，警方2月27日至3月15日期间，在柔佛和沙巴逮捕了七名与伊斯兰国组织有联系的的男子。这些被捕者包括六名是马来西亚公民，他们其中两人平时在新加坡工作。第七名被捕者则来自菲律宾。

弗兹今天在吉隆坡警察训练中心出席“第211届警察日庆典”后的记者会表示，警方相信除了这六名嫌犯，还有其他恐怖分子涉案。他表示，警方已掌握这个恐怖团伙的联络网等情报，并正追查其他恐怖分子的下落，以彻底阻止其恐袭计划。他相信当局近期将有所斩获，但目前不便透露更多详情。

警方指这六名恐怖分子涉嫌在柔佛招兵买马及购置军火，并企图恐袭非穆斯林的住所及宗教场所，还计划绑架及谋杀警察。

针对一名来自菲律宾的嫌犯，弗兹表示，警方在沙巴逮捕的这名菲籍恐怖分子，是警方与菲政府合作的成果。

这名31岁的菲籍嫌犯本月15日在沙巴被捕。警方发现此人是菲南恐怖组织阿布沙耶夫指挥官印答玛（Furuji Indama）手下的重要干部。他曾与伊国组织在本区域的核心领导人之一马来西亚籍的玛末阿末有联系，也因犯下绑架等罪行而遭菲律宾当局通缉。

这名菲律宾人是一名简易爆炸装置（IED）专家，他打算在沙巴地区发动袭击，并协助其他国家的恐怖分子潜入马来西亚。

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