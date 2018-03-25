老千假冒巫统“派钱”，警察破财

（早报讯）一名女老千趁着第14届大选即将来临之际行骗。她自称是巫统大选“派钱事务”的负责人，并以“要拿巫统大选钱财就得先缴手续费”为饵，骗走一名警员9400令吉（约3160新元）。

受骗者是昔加末警察总部一名32岁伍长。他接到女老千来电后以为可发一笔大选横财，不料却因财迷心窍而破财。

昔加末警区主任拉勿今早在昔加末警察总部庆祝第211届警察日后的记者会，透露这起警员被骗的案件。他表示，这名警员3月14日接到女老千来电，对方声称是巫统的一名领袖，负责派发“巫统大选基金”给选民。

他说，女老千指巫统派发的大选基金有3.4万令吉（约1.14万新元）和7.4万令吉（约2.5万新元）两个配套，并强调“只有被抽中的幸运选民才有机会获得基金”。

拉勿表示，女老千要受害人要支付3400令吉（约1140万新元）购买表格，填妥表格后再缴付相当于基金约一成的手续费，才能获得上述大选基金。

他说，经过女老千多次拨电游说，信以为真的警员选择数额较高的7.4万令吉，并于上周五到昔加末一家银行，先后把3400令吉购表格费和6000令吉手续费，汇入女老千指定户头。他表示，女老千的电话过后就屡拨不通，警员才知已被骗走9400令吉，于是到昔加末警察总部报案。

巫统昔加末区部主席查哈里今天表示，当地巫统并没有在大选来临前派钱。他说，当地巫统已多次接到民众询问上述“大选基金”。

他说，涉案者是盗用巫统的名义行骗。他表示涉案者今天可盗用巫统名义，明天就可能用马华、国大党或其他非政府组织名义来干案，因此民众必须提防。

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