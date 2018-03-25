时隔1年多 安倍与奥巴马在日重会

（早报讯）日本首相安倍晋三25日下午与美国前总统奥巴马在东京银座的寿司店共进午餐，会谈了约1个半小时。这是两人自2016年12月以来时隔约1年零3个月再次相会。

共同社报道，两人回顾作为首脑尽力强化日美同盟的约4年时光，重温旧谊。安倍在会谈后向媒体表示：“就奥巴马访问广岛和我访问珍珠港等往事相谈甚欢。”

2014年4月奥巴马任总统期间访日时，安倍也是在银座的寿司店进行了款待。

这是奥巴马2017年1月卸任总统后首次来到日本。他在任期间于2016年5月配合七国集团（G7）伊势志摩峰会的召开而访问了核爆地广岛。安倍于同年12月在夏威夷珍珠港与奥巴马一同悼念战争牺牲者，上演了日美和解的一幕。

奥巴马25日在东京都内出席对话活动。他回顾自身任职期间，强调称“特意努力倾听反对意见”，指出以赞成者加固四周是“危险的”，虽未点名但暗批频繁更换政府高官的现任美国总统特朗普。

奥巴马就美国的现状指出：“人们变得开始选择符合自己世界观的新闻，出现偏向。”他举例称“与否认全球变暖这一事实的人很难进行讨论”，呼吁应基于客观事实开展讨论。

此外，奥巴马还指出“总统应听取不同意见后作出决断”等，表达了对现政权下干部不断更换和辞职的担忧。

关于通过亲自访问广岛等努力推动的核裁军，奥巴马认为“美俄两国关系紧张，难以取得进展”，并主张进行中长期的努力。对于朝鲜核导开发，他指出日美两国等合作施压的重要性，但并未言及预计5月底前召开的美朝首脑会谈。

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