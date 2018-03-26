贸易战硝烟四起 美新国安顾问再批中国

（早报讯）即将出任美国国家安全顾问的前驻联合国大使博尔顿（John Bolton）星期天（25日）说，美国总统特朗普建议对中国进口商品加征关税是一次“小小的休克疗法”。

美国之音报道，博尔顿接受纽约一家电台访问时说， 长期以来中国占尽了美国的便宜，在签署了各类经贸协议后却不遵守协议。他说：“我们现在不过仅仅是要求中国也像美国一样遵守协议。我认为这可能是一次小小的休克疗法。”

20世纪80年代出现的 “休克疗法”（shock therapy）这一经济术语是指短期内具有较强冲击力的政策可能使社会的经济生活产生巨大的震荡，甚至导致出现“休克”状态。

博尔顿被普遍认为是对华强硬派。他指责中国在窃取了美国的知识产权后就进行仿造，这是赤裸裸的盗窃，他表明希望美国此举会引起中国的重视。

另外，美国新任国家经济委员会主席暨白宫首席经济顾问库德洛（Larry Kudlow）同日接受同一节目访问时也说，特朗普建议对进口自中国高达600亿美元的商品加征关税是要迫使中国停止盗窃美国知识产权。他说：“总统是一个自由贸易的人，但是通往自由贸易之路是必须要纠正不公平贸易，而中国在这方面劣迹斑斑。”

库德洛在特朗普总统宣布将向很多国家加征钢铝产品关税后曾表示，最后只有中国是唯一被征税的国家。

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