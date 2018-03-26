iPhone传或2020年推出可折叠设计

（早报讯）苹果可能在2020年推出具有革命性的iPhone设计，与亚洲伙伴合作制造可折叠式的iPhone产品。

中央社引述CNBC的报道指出，苹果正与供应链合作，有可能在两年内推出可折叠式的iPhone新产品。

该报道根据美银美林（Bank of America Merrill Lynch）的推测认为，苹果今年秋季推出的新款iPhone，有机发光二极体（OLED）版本的变化不大。

此前，市场已传出苹果有意推出可折叠iPhone。去年12月，国外科技网站Patently Apple和英国《每日邮报》（Daily Mail）报道，苹果在可折叠式iPhone技术设计逐渐明朗。

在设计上，下一代可折叠iPhone可能会有两块显示萤幕，这两块显示萤幕可由一个轴承连结组合。

Patently Apple早前也报道，苹果开发可卷轴技术专利，能让iPhone、iPad或是iPod卷起来。

该报道指出，苹果这项可把装置卷起来的技术，能将双镜头和麦克风设计在内，苹果还很聪明地在装置的柄状物内部，设计灰尘刷，在装置打开时，灰尘刷可以直接清理可挠式萤幕，不让卷起来的装置内藏灰尘或碎片，使卷缩进去的萤幕受损。

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