特朗普否认与艳星有染

（早报讯）白宫周一针对成人电影女星丹尼尔斯（Stormy Daniels）（本名为克利福德，Stephanie Clifford）的说法做出驳斥，挑战对方拿出证据来证实自己的说法。

丹尼尔斯25日接受哥伦比亚广播公司（CBS）《60分钟》（60 Minutes）节目访问时，声称在美国总统特朗普当选之前曾与她有染，并说她在2011年寻求出售自己与特朗普的故事时，曾遭威胁要她闭嘴。

对此，白宫发言人沙阿说，总统强烈否认这些指责。

周一早上，特朗普在推特上发推文，指称现在充斥着虚假的新闻。

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