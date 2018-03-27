韩立法处罚后排不系安全带

（早报讯）韩国警方今天宣布，根据新版《道路交通法》，从今年9月28日开始，上路车辆前后排所有驾乘人员都必须使用安全带。

韩联社报道，按新规定，违例的驾驶人将被罚款3万韩元（约37新元）罚款，乘坐人员中有13岁以下幼童时罚款加倍。该规定仅适用于配置安全带的机动车辆。

鉴于出租车和公交车难以一一确认乘客是否系好安全带，当局日后将修订实施细则。

韩国从1980年开始规定机动车在高速公路行驶时，驾驶人和乘坐人员须全员使用安全带，2011年这一规定扩大至城市快速路，此次再度扩大至普通道路。

免费试阅14天