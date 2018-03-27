马政治学者拟抗命公开选区划分报告

（早报讯）尽管马来西亚国会下议院议长班迪卡禁止公开选区划分报告，但政治学者黄进发拟发动公民抗命，召开记者会把它公诸于世。他说，这份报告影响深远，不应向公众隐瞒。

他今日在隆雪华堂召开记者会坦言，此举抵触1952年国会（特权及权力）法令第9条文，而最高罚款为1000令吉（约337新元）。“我是按照良心办事，按照这项法令，等下我会在国会午休时到国会，向议长献议支付1000令吉。相比国家未来，我的1000令吉并不算什么。”

根据他推算，若选委会的选区重划报告通过，国阵只需要赢得大选的40%总得票，就可夺取回三分之二多数国会议席。他指出，新的选区重划报告将使得选区划分不均的情况更加恶化。

他说，希望联盟（反对党联盟）议席的平均人数是7万7655，而国阵是4万6510。他以2013年大选为例，指国阵当时只赢得47%总得票，但却获得60%的国会议席，而民联（当年的反对党联盟）虽然赢得51%总得票，却只是赢得40%的国会议席。

希盟领袖认为，选区划分不均是要减少非马来人选民对国阵的冲击。公正党副主席蔡添强接受《澳大利亚人报》（The Australian）访问时说：“他们把选区搞得巴尔干化，将全部华人放在一个选区，然后将所有马来人放在另一个选区。所以就造成分化的选举制度，导致国会议员只需为单一族群代言。

“长远而言，这就使得国会非常分化。我们按照原则反对这一点，不是因为我们会输，而是因为这对国家不利。”

据报道，国阵不顾反对，强行将选区重划建议提呈予国会，而国会议长禁止公开该报告，这都是国阵企图赢得下届大选的伎俩。不过，黄进发认为，如果在野党能够唤起选民重演类2013年大选的激情，以致投票率高达85%，或许就有转机。

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