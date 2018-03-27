日本陆上自卫队史上最大规模改编 陆上总队成立

（早报讯）日本陆上自卫队27日成立“陆上总队”，统一指挥部署在全国各地的部队。本次改编是陆上自卫队成立64年来规模最大的一次。

环球网报道，陆自陆上总队被定位为5个方面队（北部、东北、东部、中部和西部）的上级，司令部设于陆自朝霞驻地。日本防长的命令由负责辅佐的统合幕僚长具体化后传达给陆上总队司令官，司令官再向指挥方面队的各方面总监下达进一步细化后的命令。

陆上总队与海上自卫队的自卫舰队、航空自卫队的航空总队定位相同，由防长直辖运用。此前，涉及陆自多个方面队的命令需要向各方面总监下达，被指较为烦琐。据称，由于与美军和海空自卫队之间的协调工作也由陆上总队统一负责，合作会变得流畅。

水陆机动团以日本长崎县佐世保市相浦驻地的西部方面军普通科连队为中心，成立初约为2100人规模。水陆机动团作为陆上总队的直辖部队，负责西南诸岛离岛被占据时的夺回作战。

不过，计划用于运输队员的运输机“鱼鹰”部属于佐贺机场一事尚无眉目。由于从长崎出发会花费移动时间，也存在未来把部队设于冲绳县、打造3000人规模的构想。

陆上总队首任司令官将由曾任中央快速反应集团司令官的陆将（相当于陆军中将）小林茂担任，水陆机动团首任团长将由曾任西部方面总监部幕僚副长的陆将补（相当于陆军少将）青木伸一担任。

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