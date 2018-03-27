孟加拉男为躲赌债 自导自演“遭谋杀”视频

（早报讯）孟加拉一名男子因为赌球赌输了，竟然自导自演“被谋杀”的视频，然后传给债主。不料该视频在社交媒体疯传，结果引来警方调查，才揭发了他诈死躲债的意图。

据法新社的报道，希克德尔（Adel Shikder，28岁）“遭谋杀”的视频在几天内就被分享了大约1万次。

达卡警官萨尔达尔说：“他在孟加拉对垒印度的奈达斯（Nidahas）板球锦标赛决赛中赌输了15万达卡（约2350新元），于是请了一位电影化妆师，此人也是兼职的电视录像制作人，来拍摄他‘被谋杀的场景’。”

在3月18日于科伦坡举行的奈达斯板球决赛中，孟加拉输给了印度。

警方说，视频中可见三人，两人抓住希克德尔，然后似乎划破了他的喉咙。他们把红色的果汁糖浆涂抹在他身上，造成他血流如注的假象，然后拍照分享到社交媒体上。希克德尔也以匿名方式，把视频发给他的债主。

希克德尔接着变声打电话给弟弟，告诉他自己的“尸体”被丢弃在首都达卡东南部200公里外的吉大港。希克德尔的父母向警方报案后，警方和亲友都出动去寻找他的“尸体”。

警方上周六逮捕了化妆师才揭发了这起案件的真相，隔天希克德尔也在中部的福里德布尔落网。

希克德尔被捕后说：“我这么做只是不希望债主向我追债。我没有想到会引发这么多事端。”

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