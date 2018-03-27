泰内阁批准兴建高铁连接三大机场

（早报讯）泰国内阁昨天批准兴建高速铁路，将泰国三大机场连接起来。

这项耗资2250亿泰铢（约94亿新元）的高铁项目将把首都曼谷的两个国际机场素万那普（Suvarnabhumi）和廊曼（Don Mueang）以及靠近著名旅游胜地芭提雅的乌塔保国际机场（U-Tapao International Airport）衔接起来。有关当局初步将高铁最高行使速度定在每小时250公里，因此从曼谷以东南140公里的乌塔保机场到曼谷市中心只需45分钟，比乘车快至少1小时15分钟。

泰国副首相颂吉的发言人说，泰国政府预计将在10月宣布标得这项工程的承包商，高铁系统估计于2023年投入服务。

军人政府自2014年上台后，就加大基础设施投资力度以促进经济增长。泰国财政部预测，继去年取得3.9%增长率后，今年的增长率将达4.2%。

加强基础设施也将有助于缓解外国游客涌入的压力。

旅游业是泰国主要产业之一，收入占这个东南亚第二大经济体国内生产总值的12%。然而，泰国游客量近年来激增，令许多陈旧的基础和旅游设施不胜负荷。

泰国去年迎来了3538万名外国访客，创下了历来新高。泰国政府预计今年的游客人数再次刷新记录，达3755万人次。

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