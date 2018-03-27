国营铁路10万空缺 印度逾两千万人争

（早报讯）印度国营铁路公司公开招聘约10万名员工，包括铁路警察、火车司机、火车技工等，至今申请人数已超过2000万人。

《星岛日报》报道，铁路公司高层向印度报业托拉斯表示，申请直到周六（31日）才截止，预料申请人数还会继续增加。一名高层人员说：“很多申请者的资历超过工作要求，技工职位申请者中甚至有博士。”

铁路公司将安排申请者接受网上考试，试题将提供15种语言。

印度铁路网是世界上最大的铁路网络之一，日均载客量约2300万人次；印度铁路公司也是全球最大雇主之一，员工超过100万人。

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