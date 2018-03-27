美司法部重申 刘特佐盗用一马资金买游艇

（早报讯）虽然马来西亚政府一再宣称无证据显示年轻富豪刘特佐拥有平静号豪华游艇，但美国司法部重申，该游艇是刘特佐盗用一马公司的资金所购买。

据电子网当今大马报道，美国司法部周一入禀加州中区法庭，申领平静号。它说，早在2017年6月15日，美国政府已申请充公平静号。“就如诉方所指，刘特佐盗挪一马公司的资金来购买平静号。诉方指刘特佐是一马公司数十亿美元窃案幕后的核心人物。”

根据美国司法部的诉状，刘特佐代理人极力避免平静号落入美国政府手中。“他们关闭平静号AIS系统，令当局难以追踪这艘游艇。他们也调整平静号航程，避开可能会被扣押的水域。

“他们在印度尼西亚错估形势，结果游艇遭到充公。但他们入禀法院来抵抗充公令，并阻止印度尼西亚当局交出游艇予美国政府。即便他们与美国政府讨论脱售游艇的可能，但坚持不要游艇进入美国。”

诉状称，基于刘特佐代理人不断阻扰美国司法部行动，美国政府才决定申领这艘游艇。

去年6月，美国司法部在第三波充公行动中揭露，刘特佐挪用超过2亿5000万美元的一马公司资金，购下平静号。上个月，美国联邦调查局与印度尼西亚警方展开联合行动，在峇厘岛水域扣押平静号。

此前，马来西亚总检察长阿班迪表示，马国政府不曾拥有平静号，所以不会向印尼索讨这艘游艇，而通讯部长沙烈赛益则称，并无证据显示平静号是刘特佐使用一马公司资金购置的资产。

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