四家公司入禀法庭索讨刘特佐游艇

（早报讯）美国司法部入禀法庭申领平静号豪华游艇之际，四家拥有及管理平静号的公司也分别入禀美国及印度尼西亚法庭，跟美国政府顽抗。

平静号（开曼群岛）公司先是入禀印尼法庭，要求宣判扣押行动无效，将游艇归还给它。接着，这家公司再联同另三家离岸公司入禀美国法庭，指美国政府非法扣押游艇，要求将游艇暂时留在印尼。

平静号（开曼群岛）公司是拥有这艘豪华游艇的公司，另三家公司则是平静号Crew（开曼群岛）公司、平静号Lifesytle（开曼群岛）公司、平静号Operation & Maintenance（开曼群岛）公司。从名字看来，这三家公司应该是管理平静号不同事务的单位。

去年6月，美国司法部在第三波充公行动中，指刘特佐挪用超过2亿5000万美元的一马公司资金，购下平静号。上个月，美国联邦调查局与印度尼西亚警方展开联合行动，在峇厘岛水域扣押平静号。

3月20日，平静号公司入禀雅加达南区法庭，指平静号不算“非法所得”，不受印尼反洗黑钱法令的管制。它也指印尼的相互法律援助法令，只管辖刑事案，而民事案不在其列，因此扣押平静号不合理。

该公司因此要求法庭宣布扣押行动无效，并要求印尼政府归还游艇，并支付此案堂费。

在美国，上述四家公司周一向美国加州中区法庭提呈单方面申请（ex parte），指美国司法部不懂得照顾游艇，要求暂把游艇留在印尼。它们也要求法庭颁发紧急命令，维持现状至少30天，禁止美国政府对游艇采取任何行动包括将它送到美国，并允许它们继续照顾这艘游艇。

它们表示，平静号2月28日航行至印尼海域，也正是美国联邦调查局无权管辖之地，一名特工突然登船扣押游艇。

它们指平静号是一艘独特的游艇，政府不知如何运作或维护。该游艇共有55名轮班的船员，而美国政府打算以8名船员接管游艇。“若政府最终替换现有船员，立即启航至美国，而美国关岛距离（峇厘岛）4000多公里，很大可能会破坏平静号，甚至危及船员生命。”

它们称，政府把游艇交给不熟悉的船员，会影响游艇的维修，从而大大折损其价值。

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