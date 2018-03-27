美犹他州通过“野放教养法” 培养孩子独立自主

（早报讯）犹他州首开全美先例，通过州法允许家长对儿女采取“野放教养”，以培养孩子独立自主，避免过度保护。

中央社报道，犹他州众议院及参议院先后表决通过这项法案后，州长赫柏特23日签署法案，该法案将在5月8日生效。

“野放教养法案”上路后，孩童可在无大人陪伴的情况下，独自走路上学或在外玩耍，家长不会面临刑责。

“野放教养法案”并没有明文规定几岁以上的孩童得以适用。支持这项法案的议员表示，未设定年龄限制是给警方、检察官预先保留裁量空间，以便针对不同个案单独评估，厘清每个案例中家长是否涉嫌虐待或遗弃孩子。

共和党籍州众议员陶指出，如果调查发现，有明显证据显示家长虐待儿童，检警就会采取行动，家长绝对不可能免受法律规范。

该法案起草人、共和党籍州参议员费摩尔说，推动这项立法的用意在于鼓励孩子们自立自强。他说，当今家长对孩子“过度保护”，不让孩子学习独立的人生课题，也不让孩子学会如何自己解决问题，但当孩子长大成人的时候，这些历练却是他们能够出人头地的成功要素。

阿肯色州民意代表去年也曾讨论过类似法案，但后来草案未能在州议会成案。反对者认为，这种教养方式会让没有大人监督的孩童面临危险。

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