新TPP协定提交日本国会 审议或因森友问题延迟

（早报讯）日本政府27日向国会提交了不含美国的11国签署的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）批准案及相关法案。与世界各国保护主义动向增强相对，日本拟主导新版TPP尽早生效并推进自由贸易。然而，国会因围绕学校法人“森友学园”的问题混乱局面持续，批准手续也有可能延迟。

共同社报道，本次法案对修改《著作权法》、《畜产品价格稳定法》等相关10部法律进行统一处理。内容是配合跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）生效，著作权保护期从现行的50年延长至70年，并扩充补贴畜产农户亏损的制度。

CPTPP中写有禁止政府要求外国企业转移技术以及严格取缔盗版规定。正因为美国针对中国的贸易制裁背后存在知识产权侵犯问题，贸易相关人士指出“若TPP规则得到推广，则会制止贸易摩擦”。

CPTPP生效需要6个以上国家在国内批准。参加国希望最早在今年年底使其生效，日本经济再生部长茂木敏充呼吁称：“希望通过日本率先批准，使时机愈发成熟”。

日本政府力争在到6月20日的本届国会会期内使批准案及相关法案获得通过，然而朝野两党围绕有关森友学园的审批文件篡改问题陷入对立。政府相关人士担忧地表示：“在这样的局势下无法预计什么时候开始审议。”

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