净选盟拟向瑞士追讨涉一马资金

（早报讯）马来西亚干净与公平选举联盟（净选盟）和反贪污与朋党主义中心（C4）将入禀瑞士联邦法庭，以“法庭之友”（amicus curiae）身份支持资产追回程序，要求瑞士提供疑是银行利用一马公司（1MDB）资金洗黑钱遭冻结的1.04亿瑞士法郎（约1.44亿新元）的相关信息。

瑞士国会上周四驳回动议，不允许把涉嫌非法盈利遭充公的资产归还马来西亚，净选盟2.0代主席沙鲁阿曼说，他们将针对瑞士冻结资金一事和瑞士联邦金融市场监管局（FINMA）的调查报告，准备相关文件提呈给瑞士法庭。“法庭将酌情决定是否采取有关资料，我们也会继续监察瑞士银行上诉法庭案件的进展。”

《星洲日报》报道，沙鲁阿曼与反贪污与朋党主义中心创办人辛蒂雅和净选盟2.0秘书叶瑞生召开记者会时指出，一马公司声称这笔被充公的资金属当地数家私人银行，他们因违反当地法令，遭瑞士联邦金融市场监管局处以“罚款”，与该公司和马来西亚政府无关，因此不能索回这笔资金。

“这笔被充公的资金不是‘罚款’，而是瑞意银行（BSI）、安勤私人银行（Falcon Private Bank）及顾资银行（Coutts & Co）透过洗黑钱所赚取的‘利润’，即源自一马公司非法流动的资金，这是他们管理资产不当的结果。”

辛蒂雅解释，遭充公的1.04亿瑞士法郎是瑞意银行的9500万、安勤私人银行的250万和顾资银行的650万的综合，据瑞士联邦金融市场监管局报告，她指这笔款项显然是3家银行协助一马公司洗黑钱得到的佣金。“一马公司矢口否认这笔钱来自他们的，然而相关报告说明，相关款项是不法交易过程的‘利润’，不是进行非法交易后的‘罚款’。”

她希望人民支持这场追求正义的斗争，共同促请瑞士政府把4.33亿令吉归还马来西亚。

免费试阅14天