俄罗斯多地民众悼念克麦罗沃火灾遇难者

（早报讯） 俄罗斯莫斯科、圣彼得堡等多个城市的民众27日自发聚集在当地主要广场等地，悼念克麦罗沃购物中心火灾事件中的遇难者。

莫斯科市民当天自发来到政府在红场旁的马涅什广场设立的悼念会场，聚集在一块大型悼念板前，向遇难者献上花束和玩具。莫斯科市长索比亚宁也来到会场缅怀死者，并献上了一束康乃馨。

据今日俄罗斯通讯社报道，克麦罗沃市民众当天来到发生火灾的“冬天的樱桃”购物中心悼念墙前，献上花束和玩具，并在汽车鸣笛声中放飞了数百个气球。此外，市中心政府大楼前广场也聚集了不少悼念民众，克麦罗沃州副州长齐韦列夫向民众下跪，以古罗斯时期请求谅解的方式请求原谅。

在俄罗斯车臣共和国首府格罗兹尼，数百名年轻人手持印有俄文字母的纸张组成“克麦罗沃，我们与你在一起”的标语，缅怀火灾遇难者。

另据克里姆林宫网站消息，俄罗斯总统普京当天向火灾遇难者表示哀悼，并签署命令将3月28日设立为全国哀悼日。命令要求哀悼日当天俄全境降半旗，取消所有娱乐性的活动和电视广播节目。命令同时要求俄联邦政府与地方政府采取必要措施，向受害者和及其家属提供帮助。

25日，克麦罗沃一家名为“冬天的樱桃”的购物中心发生火灾，造成64人死亡，迄今仍有38人下落不明，其中大部分是儿童。目前，事故原因调查以及遇难者身份鉴定工作仍在进行。

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