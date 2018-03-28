美智库：如不提升军备美军恐难在西太平洋战胜中国

（早报讯） 美国智库兰德（Rand）的一名国防分析师说，美军如不进行现代化、不提升军备，到2025年或是2030年，恐怕很难在西太平洋战胜中国。

据美国之音报道，兰德公司高级国防事务分析师奥赫曼内克27日在美国国会就兰德公司有关美军军力和战力分析的最新报告再次进行说明。在被问到美军是否有能力在西太平洋击败中国军队时，奥赫曼内克回答说：“根据我们的战事推演，到2025年或2030年，对我们能否在任何情况下都能击败中国对台湾的侵略，我们不是很自信。”

奥赫曼内克说：“站在现在的角度，从美国来看，答案虽然不是那么肯定，但情势绝不会像五到10年后那么严峻。所以，我们现在还有时间来投资加强我们的军力和战力，以免美军被绝对超越。”

奥赫曼内克曾在2009年到2014年期间担任美国国防部负责力量发展的副助理部长。他在演讲时说，在美国的五大潜在敌对力量（中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗、伊斯兰国以及其他恐怖组织）中 ，中国是拥有最复杂、最现代军力的国家。

奥赫曼内克说，一旦重大冲突爆发，中国可以对美国产生如下威胁：中国具有精准打击能力的弹道导弹和巡航导弹，可以袭击关岛以及更远的美军海上和陆上基地；中国有相当大的防空体系，可以捍卫他们的领土以及海岸线，特别是台湾海峡的上空；中国可以干扰美国的情报、监视、侦察、通讯和定位卫星；中国可以利用网络干扰美国的指挥控制系统；中国还能威胁到美国的潜水艇。

奥赫曼内克指出，中国发展这些能力的目的就是要增加美国及其盟友干预“中国后院的冲突”的成本和损失。在完成自己的主要目标前，将美军拒阻在外一段时间。美军一旦想反转，必须付出巨大的代价。

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