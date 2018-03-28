白宫:中国向美方简报金正恩访华情况

（早报讯） 经过连日猜测，中国官方新华社终于证实朝鲜领导人金正恩访华的消息，今次是金正恩2011年上台以来首度外访，四日访问行程期间，与中国国家主席习近平会晤。朝鲜中央通讯社也证实有关消息。

此前，驻北京外国记者发现了疑似金正恩专列在北京火车站出现的踪迹，北京街头保安也明显加强。

美国白宫说，中国向美方简报了金正恩访华的情况，并传达了习近平给予美国总统特朗普的“个人信息”。白宫说，这一发展显示，持续对朝施压能够制造与朝鲜对话的合适氛围。韩国总统府表示，已接获中方的有关通知。

据新华社报道，金正恩是“应中共中央总书记、国家主席习近平邀请”，在3月25日至28日进行“非正式访问”，陪同金正恩的包括其夫人李雪主、朝鲜劳动党中央副委员长崔龙海、外相李勇浩等多名朝鲜高层官员。

访问期间，习近平与金正恩举行会谈，金正恩说对中国进行“快速访问”，是本着“推动半岛和平稳定、继承和发展朝中友谊的良好愿望”。金正恩说，首次出访就到中国，是表达其“继承朝中友好传统、珍视朝中友谊的心意”；习近平则指这次金正恩访华“时机特殊”、“意义重大”，体现了朝鲜方面对中朝两党两国关系的“高度重视”，对此“高度评价”。

在新华社公布消息后，朝鲜官方媒体朝中社也证实有关消息，报道引述金正恩指，访华是他“神圣的责任”，要珍惜和继承两国过往的关系。金正恩说，与习近平举行了“深入的会谈”，并对与习近平就有共同利益事宜“达成协议”感到“满意”。朝中社并指，习近平已接受金正恩邀请访问朝鲜。

金正恩原本计划下月与韩国总统文在寅会面，并谋求在5月与美国总统特朗普会面。外界一直关注中国是否“被忽略”，但今次金正恩访华，则被视为中朝两国外交关系取得重大进展。

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