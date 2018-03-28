特朗普终止对利比里亚移民“特殊保护” 限一年离开

（早报讯） 美国总统特朗普27日决定终止对数千名在美国的利比里亚移民的受保护身份，并要求他们在一年内离开美国。

此前，已有逾25万名萨尔瓦多人、海地人和尼加拉瓜人在美国政府优先打击非法移民的政策下失去了受保护身份。

1991年，当西非国家陷入内战时，居住在美国的一些利比里亚人被赋予“临时保护地位”，让他们能够安全地生活在美国。

1999年，时任美国总统克林顿批准近一万利比里亚人“递延强制离境”的资格，允许他们继续在美国生活。随后，美国前总统布什和奥巴马也定期更新利比里亚人的DED资格。

据报道，特朗普对移民普遍采取强硬态度。最新的宽限期截止日期为3月31日，但他在给国土安全部的信函中表示，他将给予利比里亚人12个月的“过渡期”来筹备离开美国事宜。

特朗普说：“通过与有关行政部门和机构以及顾问进行磋商，我获悉利比里亚国内的情况已有所改善。利比里亚不再经历武装冲突，并在恢复稳定和民主治理方面取得了重大进展。”

特朗普承认，2014年西非伊波拉病毒爆发给利比里亚带来了“惨痛的生命损失和经济损失”。利比里亚是历经多年内战后世界上最贫穷的国家之一。但他对利比里亚在治疗伊波拉病毒所取得的进展表示满意。

报道称，目前还不清楚最初获得DED资格的一万名利比里亚人中有多少人已经死亡、已自愿回国或被授予另一种形式的美国合法居住权，但其余的利比里亚人将面临不确定的未来。

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