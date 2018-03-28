菲律宾卡车失控冲入餐馆致7死5伤

（早报讯） 菲律宾警方28日说，菲律宾北部当天早晨发生一起卡车失控冲入路边餐馆的交通事故，目前已造成七人死亡、五人受伤。

据当地警方通报，当天早晨6时左右，在首都马尼拉以南120公里的八打雁省塔阿尔地区，一辆停在路边的满载甘蔗的卡车发生溜车，失控冲入路边的一家餐馆，并同停在餐馆旁的五辆汽车发生碰撞。

事故造成正在餐馆内就餐的四人当场死亡，三人送医后因伤重不治身亡，另有五人受伤。伤者目前正在接受治疗。

警方并未透露事故原因，但表示事故发生后肇事司机已逃逸，目前警方正在对其进行追捕。

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