韩检方：朴槿惠总统府篡改沉船事故报告时间

（早报讯）韩国检方认定，“世越号”沉船事故发生的2014年4月16日，时任总统的朴槿惠接受事故汇报的时间约为上午10时20分，晚于前政府总统府所主张的10时，当时青瓦台声称的“世越号”相关汇报和指示时间均为事后捏造。

韩联社援引调查结果报道，朴槿惠当时向前国家安保室长金章洙打电话指示全力救援的时间为10时22分，已错过救援的黄金时间。事故当天下午，幕后红人崔顺实进入青瓦台官邸，就朴槿惠访问中央灾难安全对策本部等应对方案进行讨论。

进行调查的首尔中央地方检察厅28日表示，已经不捕直诉涉嫌伪造公文的金章洙和青瓦台前秘书室长金淇春。两人涉嫌炮制假文件提交国会，文件中记载的朴槿惠接受书面和电话报告的时间均与事实不符。

据检方调查，书面报告送达朴槿惠所在的官邸时间约为上午10时19-20分，“世越号”乘客向外部发送最后一条短信的时间为10时17分，此时客船已倾斜至180度，已错失救援黄金时间。

金章洙和朴槿惠当天就此首次通电话的时间为10时22分，晚于前青瓦台此前主张的10时15分。朴槿惠政府还主张事故当日朴槿惠实时接受11次书面汇报，但据调查结果，前青瓦台秘书官只在下午和晚上分两次将11份电邮内容批量打印进行了两次汇报。

检方本月19日前往看守所调查朴槿惠但被拒。坊间此前怀疑朴槿惠事故当天打美容针长时间盘头发贻误搜救时机，国会弹劾委员会认为朴槿惠玩忽职守应灾不力，将其列为弹劾事由之一。之后朴槿惠提交答辩状交代事故当天7小时的行踪，声称除了护士官和美容师外，没有外部人员进入总统府。

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