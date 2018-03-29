美国防部顾问：须提防中国人工智能武器

美国国防部军事创新事务顾问马尔库塞（Joshua Marcuse）最近在华盛顿表示，美军别无选择，必须在军事人工智能武器发展方面与中国硬碰硬。

中国共产党的十九大报告提出，要加快中国军事智能化的发展。美国之音报道，马尔库塞就此表示：“美国到今天也没有清楚说明要如何为了国家安全来主导人工智能领域，但中国已经做出表示了。”

马尔库塞本周在亚洲协会政策研究所举办的一次研讨会说：“中国宣布了在这一领域的投资，这是很庞大的经济投资……我不认为美国提出的国防预算反映了相同程度的紧迫性。”

马尔库斯表示，在未来战争中，如果要与用“机器速度”运作的对手竞争，美国就不能停留在“人类的速度”。他说：“如果美国想要留在这场游戏里，就别无选择。”

马尔库塞不愿将军事领域人工智能的技术竞争形容成一场军备竞赛，但是他表示：科技从来都在军事竞争中发挥核心作用。

马尔库塞提出，中国的集权制度和对个人数据的获取能力为人工智能发展提供了美国不具备的优势。

他说：“在这场竞争中，美国必须考虑的一点是，民主国家和像中国这类国家的运作方式非常不同。”

马尔库塞认为，美国虽然设立了国防创新部门，但美国知识界和企业界的创新成果产业化、以及被军队采用的速度太慢；与之相反，中国“融合发展”的军事创新模式比美国更具优势。

他说：“中国在集权制度下，在这方面衔接流畅……美国企业与中国企业相比，美国有更大的优势；中国军队和美国军队相比，情况就非常不同了。”

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