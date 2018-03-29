白宫添美女 迪士尼频道前女星任新闻助理

（早报讯）美国白宫多了一位年轻美女，年仅22岁的美国迪士尼频道前女星卡罗琳·森夏恩（Caroline Sunshine）将加入白宫新闻办公室，成为一名新闻助理。

新华社报道，森夏恩毕业于美国知名文科院校、位于南加州的克莱尔蒙特麦克纳学院。2010年至2013年，森夏恩在讲述青少年舞者故事的迪士尼电视系列剧《舞动青春》（Shake It Up）中出演廷卡·海森赫弗而为人熟知；她还在几部影片中出演过角色。

白宫新闻发言人沃尔特斯在向媒体介绍森夏恩时说，她此前曾在白宫做过实习生，还在众议院多数党领袖麦卡锡办公室实习过。在大学时期，森夏恩是“模拟联合国”活动的积极分子，也曾参与其他社会活动。

事实上，森夏恩并非第一位“跨界”到特朗普政府中任职的电视界人物。

本月早些时候，特朗普提名美国消费者新闻与商业频道（CNBC）的电视评论员库德洛担任白宫国家经济委员会主任，任命美国前常驻联合国代表、曾在福克斯新闻电视台担任时政评论员的约翰·博尔顿为总统国家安全事务助理。

此外，最近刚从白宫公众联络办公室离职的纽曼也曾是电视真人秀明星，曾参加过热播真人秀《老大哥》以及特朗普曾主持过的真人秀节目《名人学徒》。

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