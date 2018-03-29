研究：浴缸玩具藏污纳垢

（早报讯） 最新研究发现，浴缸里可爱的橡皮鸭子和其他软质塑料玩具藏有大量细菌和真菌。

瑞士联邦水科技研究所、瑞士苏黎世联邦理工大学和美国伊利诺伊大学近期联合进行的一项研究发现，泡在浴缸中的任何塑料材料都为细菌和真菌的生长提供了理想的条件。这些软质玩具的内表面会滋生大量细菌和真菌，当它们被孩子挤压时，里面的肮脏液体常会喷射出来。

研究人员用人们使用过的浴缸玩具和新玩具进行了对比试验。在11周的时间里，他们将一些新玩具放在清水里，另一些则放在含有肥皂和体液等物质的脏洗澡水里。

研究人员发现，在所有试验玩具中，有80%都滋生出可能致病的细菌，包括军团菌和铜绿假单胞菌，它们是一些严重感染的罪魁祸首。

研究指出，这些玩具通常由劣质聚合物制成，而温水进入玩具后，这些聚合物会释放出有机碳化合物，成为细菌菌落生长的养分。

此外，在沐浴过程中，人体产生的其他关键养分如氮和磷，以及尿液和汗液等体液、外部污染物和个人护理产品等，都会导致细菌和真菌在玩具内滋生，而孩子们常常喜欢把这些玩具里的水挤到脸上，这可能会导致眼睛、耳朵甚至肠胃感染。

研究人员呼吁对用于生产浴缸玩具的聚合物材料加强监管，以避免因沐浴带来的致病风险。

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