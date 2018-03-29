研究：地磁变化与强震有关联

（早报讯）智利一项新研究说，地球磁场变化与强烈地震之间存在关联，因此可以探索通过分析地磁变化来预测强震的方法。

新华社报道，智利大学等机构的科研人员撰写了相关论文，已经在欧洲地球物理学会主办的学术刊物《地球物理学纪事》网站上发表。研究显示，在2004年印度尼西亚苏门答腊附近海域9.3级地震、2010年智利8.8级地震和2011年日本东北部海域9级地震发生前的一段时间，震中附近的地磁场均曾出现剧烈变化。

研究项目负责人恩里克·科达罗说，2010年智利8.8级强震发生前一个月，就已经能监测到这种地球磁场变化，因此可以探索通过这种方式来预测强震。

“我们发现，保护我们免受空间辐射的地球磁场，与地壳板块（运动）和地震密切相关。这是实现预测地震可能性的第一步。”科达罗说。

目前，该研究小组正在进一步确认智利2010年至2015年间3次8级以上强震与地球磁场变化之间的联系。

智利地处环太平洋地震带，位于纳斯卡板块与南美板块交界处，地震灾害频繁，曾经历过有记录以来最强地震——1960年5月发生的9.5级大地震。据美国地质勘探局统计，有记录以来全球最强烈的6场大地震中，有两场发生在智利。

一场场严酷的地震考验让智利人积攒下宝贵的抗震减灾经验。目前，智利是全球地震学家占人口比例最高的国家。

预测地震是全球性的难题，目前尚无科学界公认有效的短期临震预测方法，相关研究多集中于对某个地方中长期发生地震可能性的预测。

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