中毒的前俄间谍女儿的健康显著好转

（早报讯） 伦敦医院消息说，在英国中毒的前俄罗斯间谍斯克里帕尔的女儿尤莉亚的健康状况正在“迅速改善”。

法新社引述在索利斯伯里的国民保健信托基金会发布的声明说，尤莉亚（Yulia）的66岁父亲斯克里帕尔（Sergei Skripal）则仍然处于严重但稳定的状态。

斯克里帕尔和33岁的女儿尤莉亚本月初昏倒在伦敦西南部一座购物中心的长椅上。警方事后检查闭路电视，调查目标已锁定曾出现在附近的一男一女。外界怀疑事件就像12年前俄异议分子利特维年科中毒案那样，是俄特工跨境暗杀“叛徒”。

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