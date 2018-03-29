美农业部确认不监管基因编辑作物

（早报讯）美国农业部表明不会对使用一些新技术育种的农作物进行监管，其中包括基因编辑技术。

美农业部长桑尼·珀杜在28日所发布的声明中说，根据农业部生物技术法规，只要这些新技术没有利用植物害虫，农业部现在不会、也没有计划对使用这些新技术培育的农作物进行监管。

珀杜说，基因编辑等新技术扩大了植物育种工具库，它们可以更快、更精准地培育出农作物新性状，可能在育种方面节约数年甚至数十年时间。

新华社引述珀杜说：“植物育种创新前景广阔，新技术有助于农作物增强抗旱、抗病虫害的能力，还可增加营养价值。”

与通常所说的转基因作物需要转入外源遗传物质有所不同的是，基因编辑育种使用CRISPR-Cas9技或锌指核酸酶（ZFN）等技术对植物基因进行编辑，可设计出不含外源脱氧核糖核酸(DNA)的植物。

美国现行法律规定，只有由细菌等植物病原体或其DNA构建的转基因作物被认定为“管制作物”，最新声明再次明确了基因编辑作物不会受到监管。

2016年，美农业部决定不对宾夕法尼亚州立大学教授杨亦农用基因编辑技术培育的一种蘑菇进行监管，首次标志美政府对这一新技术“开了绿灯”。杨亦农使用CRISPR-Cas9技术，敲除了蘑菇基因组中的一个基因，使蘑菇具备了抵抗褐变的能力。

目前世界各国对基因编辑作物的监管态度不一致，有的地方将基因编辑作物认为是转基因作物。英国期刊《自然》1月发表文章称，对转基因作物监管较严的欧洲可能会放松对基因编辑作物的管制，但迄今未出台明确规定。

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