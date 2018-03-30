俄驱逐60美外交官 关闭圣彼得堡美领馆

（早报讯）俄罗斯外交部长拉夫罗夫表示，为了回应美国驱逐俄罗斯外交官，俄罗斯将驱逐60名美国外交官，并下令关闭美国驻圣彼得堡领事馆。

拉夫罗夫周四（29日）在莫斯科对记者宣布上述报复措施。他还暗示，因为在英国发生的神经毒素袭击事件而驱逐俄罗斯外交官的欧洲国家，也将得到类似的回应。

拉夫罗夫说：“就其他国家而言，这一切都将在离开俄罗斯联邦的外交人员数量上得到对等反应。”

根据俄罗斯外交部的公告，俄已将58名美驻俄大使馆外交人员以及两名美驻叶卡捷琳堡总领馆外交人员列为“不受欢迎的人”，要求他们在4月5日前离开俄罗斯。

该公告称，俄罗斯还将收回美驻圣彼得堡总领馆的开馆和办公许可，要求其工作人员在3月31日前从当前办公地点搬出。

该公告说，俄外交部周四已召见了美驻俄大使洪博培并向其转交了包括上述措施的照会。俄也表明，若美国继续对俄驻美外交和领事机构采取敌对行为，则俄方将对美驻俄外交和领事机构及人员采取补充措施。

此前，英国指责俄罗斯使用神经毒剂试图在英杀害一名俄前特工人员和他女儿。尽管俄多次表示与此事无关，但美国国务院仍于本月26日宣布，驱逐48名俄罗斯驻美外交官和12名俄驻联合国情报人员，并要求俄关闭驻西雅图总领馆。

加拿大、法国、意大利、乌克兰等多个国家过后也发表声明，宣布驱逐数量不等的俄外交人员。

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