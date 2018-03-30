法拟投资24亿发展人工智能 与中美竞争

（早报讯）法国总统马克龙周四（29日）宣布将于2022年之前投入15亿欧元（约24亿新元）发展人工智能，以在这个领域追上美国和中国的竞争者。

马克龙在位于巴黎的法兰西学院公布法国人工智能发展战略，旨在推动法国成为人工智能领域的全球领先国家之一。

他表明，将在首任总统任期结束前投入15亿欧元，为法国人工智能技术研发创造更好的综合环境，其中约4亿欧元专门用于相关颠覆性创新项目的招投标。

他强调，人工智能正给人类经济和社会发展带来革命性的影响，美国和中国已经在这一领域取得领先。

马克龙说，在新战略的框架下，法国将致力于成为人工智能研发水平最高的国家之一，并力求通过相关技术研发孕育未来的龙头企业。为此，法国将通过简化科研人员创办企业的手续、允许科研人员将自己一半的工作时间投入到私人机构等多种办法，加强产学研结合。

他还说，法国将重点结合医疗、汽车、能源、金融、航天等法国较有优势的行业来研发人工智能技术。法国国家工业委员会将制定具体路线图，以推动这些行业人工智能技术的研发。

马克龙表示，法国发展人工智能的优势之一在于拥有高质量的数学和信息技术研究人才，谷歌、面簿、三星等多家致力于人工智能研发的大型企业中很多负责人都是法国人。

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