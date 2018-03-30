研究：物种存亡受随机性影响

（早报讯） 两个相近物种存在同一环境里时，往往会有一方消亡。瑞典一项新研究认为，在这些物种存亡的过程中，随机性起着重要作用。

相似的物种之间存在竞争，因为需要争夺相同的食物、地盘和其他资源。传统观点认为，一个物种相对于另一个物种的某些优势会导致它在竞争中胜出。但有一种“生态漂移”理论认为，随机性也发挥着重要作用，随机因素可能会使某一物种的个体越来越多，其他物种消亡。

瑞典隆德大学等机构研究人员在期刊《美国博物学家》上发表的新论文说，他们以两种相近的昆虫豆娘为研究对象，结合野外调查、行为研究、实验和电脑模拟等手段，对“生态漂移”理论进行检验。结果发现，随机性确实起着重要作用，在一个局部环境里，很难预测相近物种中哪一种会消亡。

新华社报道，分析还显示，另有一种力量起着反向作用，能帮助维持生物多样性。该机制称为“负频率依赖”，其原理是“物种以稀为贵”，当某物种个体数量减少到一定程度时，会拥有竞争优势，导致数量恢复。但研究人员也说，虽然这种机制能在一定程度上对抗随机性，但有时该机制不生效或生效太晚，也无法阻止物种多样性损失。

研究人员强调，虽然他们发现随机性对物种存亡有重要影响，但不能用这项研究成果否定濒危物种保护工作的重要性。尽管有时结果难以预料，还是需要尽力保护濒危物种。

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