日本都道府县自2030年起人口减少

（早报讯）据估算，自2030年起，日本所有都道府县的人口都将减少，到2045年，七成市区町村的人口减少率（与2015年相比）将达到20％以上。考虑到最近的合计特殊出生率（女性一生中生育孩子的平均数）的上升，与五年前的调查相比，此次认为人口减少幅度将放缓，但仍难以改变少子老龄化这一社会结构问题。

日本经济新闻中文网引述日本国立社会保障与人口问题研究所3月30日发布的预测报告说，此次是以2015年的日本人口普查为依据，推算了到30年后的日本各地区人口。关于福岛县，由于3.11东日本大地震的影响，没有进行各市町村的预测。

根据这份截至2045年的日本各地区人口预测，人口减少的都道府县的数量在截至2020年的五年里达到42个，自2030年至2035年的五年里增加至全部47个。到2045年，下降最明显的将是秋田县，预计比2015年减少41.2％。其次是青森县（37.0％）和山形县（31.6％）。日本全国平均减少幅度预计为16.3％。

与此同时，日本总人口中65岁以上所占的比率（老龄化率，全国）将从2015年的26.6％提高至2045年的36.8％。所谓的“团块世代”（1947～1949第一波婴儿潮时期出生的人口）等在退休后继续住在城市，因此城市地区的老龄化也将加剧。在东京都和神奈川县，2045年65岁以上人口将达到2015年的1.3倍以上。

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