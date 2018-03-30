马来西亚朝野决战4月

（早报讯）马来西亚国会至今尚未解散，但朝野政党都已将4月列为“决战之月”。当地盛传首相纳吉将在4月2日正式公布候选人，并在4月7日宣布竞选宣言。反对派希望联盟则将在4月1日号召“反消费税大集会”，并在在4月3日宣布采用统一标志迎战大选。

国阵主导的反假新闻法案将在下周一（4月2日）国会下议院复会时继续辩论，预料将能迅速通过。备受争议的《2018选区重划报告》也周四在宪报上颁布生效，国阵可说已扫清第14届大选的主要障碍。

据《东方日报》报道，当地盛传国阵下周一将在吉隆坡世贸中心公布候选人名单，纳吉将亲自颁发委任状给国阵候选人。国阵也将在4月7日宣布竞选宣言，向全民许下未来五年的承诺，抗衡来势汹汹的希盟大选宣言。

希盟4月份的造势活动则以4月1日的“反消费税集会”打头阵，希望在大选来临前炒热消费税课题。

希盟将以什么标志上阵第14届大选也是备受关注的课题。希盟成员消息指出，希盟将在4月3日召开的希盟主席会议后宣布。一般相信他们将统一使用人民公正党的“蓝眼”标志。

希盟接着在其“前线州”柔佛有两场大型造势活动。希盟4月6日在巴西古当公布针对柔佛的竞选宣言，展示攻下国阵堡垒柔佛的雄心。希盟4月7日又将在另一个焦点战区麻坡举行讲座及筹款活动。

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