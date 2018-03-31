申请美国签证新变革 需交五年社交媒体记录

美国特朗普政府将出台强化对入境外国人资格审查的新举措，无论是移民还是非移民，将被要求交出所使用的社交媒体、电子邮箱等详细信息，目的是确保这些人不会对美国构成威胁。据估计，新举措一旦付诸实施，每年受影响的人数可达1500万。

美联社30日报道，美国国务院这一签证审查新规，要求所有签证申请人提供五年内所使用的社交媒体详细资料，如脸书、推特、Instagram等，以及同时期使用的电话号码、电子邮箱、出国记录、是否遭受过驱逐、家庭成员是否卷入过恐怖活动等信息。

此前，只有需要更严格审查的签证申请人才需要提供上述信息，比如那些去过受恐怖组织控制地区的人。

但美国国务院估计，受此新规影响的不仅有每年入境美国的71万移民申请者，更有1400万赴美就学、经商及旅游的非移民类签证申请者。

根据美国国务院发布的通知，正式文件将在当地时间周五公布在联邦公报网站上，之后有为期60天的公众审评期。最终获得美国行政管理和预算局批准后，以社交媒体为例，所有类型的签证申请会列出一系列平台名称，并要求申请者提供相应的账户信息。

唯一可能获得豁免的是外交和公务签证申请者。但即使这些人也依然有可能被要求提供。

美国有线电视新闻网（CNN）评论称，签证新规必然会惹恼个人隐私和公民权利的拥护者。他们认为，这一措施将延滞签证申请进程，让合法的入境行为受到限制。

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