英媒爆料称面簿事先对数据泄露隐患知情 但未采取保护措施

英国《金融时报》称握有文件，指面簿曾被告知，一款应用软件可能会把用户数据出售给第三方。该应用软件正是此次大规模数据泄露事件的焦点。这引出了关于面簿如何保护用户数据的新问题。

《金融时报》报道，面簿曾收到该款调查性应用软件第二版的条款和条件文件，正是该应用软件收集用户数据并泄露给了数据分析公司剑桥分析。剑桥分析的一名前雇员、后来出面揭发的克里斯·怀利表示，这些条款和条件与面簿自己平台的政策相抵触。但是，面簿使用一个自动程序来接受更新，因此其员工可能都没看到该应用软件的新政策，其中写明了它可能会向第三方出售和传输数据。

经过面簿审核的该应用软件第一版政策与此相反：据面簿表示，该应用软件自称是一款“研究程序”，并称“用户将得知这些数据会得到谨慎保护，永远不会被用于商业用途”。

报道称，《金融时报》看到了由开发该应用软件的学者亚历山大·科根提交给面簿的文件的复印件。通过该应用软件收集的数据被传给了剑桥分析，曾经收集了多达5000万用户的信息。

在该文件中，科根的全球科学研究公司列出了条款和条件，其中要求用户允许其收集信息，包括用户的点赞、状态更新及面簿上好友的信息。条款称，该公司将有权“对你发表的内容和数据进行编辑、复制、传播、发布、传输、加入或并入其他数据库、出售、授权……以及归档”。

克里斯·怀利说：“当时有很多应用软件都在收集大量数据——包括从用户的朋友关系网收集的数据——而面簿并没有主动询问或调查数据去向，”他表示，“对于面簿来说，这是一个关乎其存在属性的问题：他们想成为数据收集公司，还是想成为用户社区？”

面簿表示，2014年科根收集数据时，它的政策禁止应用软件开发者出售、授权或购买从公司或其服务获得的任何数据。相关条款和条件还禁止应用软件将数据传输给“任何广告网络、数据代理机构或其他广告或商业性相关服务”。

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