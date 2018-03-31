韩艺术团和跆拳道示范团乘包机访朝

（早报讯） 由韩国流行音乐界艺人组成的代表团和跆拳道示范团31日搭乘包机由首尔前往平壤，在下个月罕见的朝韩首脑会议之前参加一系列跨境表演。

法新社报道，这个由120名成员组成的团体从首尔金浦机场乘坐民航包机飞往平壤。朝鲜与韩国之间很少使用直飞民航机往来。

韩国艺术团时隔十三年再到平壤演出。率领代表团的韩国文化体育观光部长官都钟焕说：“此次的平壤演出将为平昌冬季奥运会所带动的两国交流与合作增添动力。”

韩国联合通讯社的报道说，此次访朝演出的正式名称为“祝愿韩朝和平合作的韩方艺术团平壤演出”，为凸显韩朝关系的历史性转折，还添上了“春将至”的副标题。访问团共190多人，其中70多名技术人员已于29日访朝，余下包括赵容弼、李仙姬、崔辰熙、尹度玹、白智荣、Red Velvet、郑仁、徐玄、Ali、Kang San-Eh、金光民等11组表演团队的120多人31日启程。据悉，外交部门已就利用民航班机访朝一事与主导对朝制裁的美国方面进行了协调。

2005年在柳京郑周永体育馆举办演唱会的韩国歌手赵容弼将和其专属乐队“伟大的诞生”一起登台，韩流女团Red Velvet则将献上热曲《红色味道》《Bad boy》，但成员Joy因电视剧《伟大的诱惑者》拍摄将缺席。少女时代成员徐玄将担任主持人。

跆拳道示范团将于4月1日下午在平壤跆拳道殿堂举行单独表演，2日在平壤大剧场与朝方合演，这是韩方示范团时隔16年在平壤表演。此次访朝的韩国艺术团和跆拳道示范团将于3日在平壤顺安机场搭乘班机返韩。

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