研究：过度捕捞导致渔民与海豚冲突加剧

（早报讯）英国埃克塞特大学发布一项新研究说，地中海区域的过度捕捞活动导致鱼群数量减少，不少海豚为抢夺鱼类资源经常破坏渔网，使得渔民和海豚的冲突不断加剧。

一个由埃克塞特大学领衔的科研团队分析了地中海东部塞浦路斯以北海域过度捕捞活动给宽吻海豚（bottlenose dolphin）带来的影响。据统计，当有宽吻海豚出没时，渔民们的渔网破损程度会是正常情况下的六倍，鱼类捕获量也受损严重。这给当地渔民每年造成一定经济损失，迫使他们布放更多渔网，进一步加剧了和海豚之间的冲突。

宽吻海豚种群数量也因此明显受损。据科研团队刊登在新一期美国期刊《人类生态学》上的报告，他们在所调查区域中设置的大型渔网内每年都能观察到大约十只海豚被纠缠其中。研究人员称，这还只是最低估计，因为有的海豚还会因为吞下渔网的塑料致死。

传统上渔民们有时会使用声波发射器来驱赶海豚。然而在当地海域，有的海豚迫于抢夺鱼类资源的压力，不仅不会因声波发射器而退走，反而会冒险循着信号源前往渔网附近寻找鱼类。

新华社引述报告作者之一、埃克塞特大学学者罗宾·斯内普说，部分海豚似乎是主动寻找这些渔网来获取食物，这主要还是由于这一区域的鱼群数量正减少，“地中海海域这种由过度捕捞引起的恶性循环迫切需要对鱼类资源的更有效管理来应对”。

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