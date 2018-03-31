哥打峇鲁禁止女性担任司仪

（早报讯）马来西亚一名女穆斯林在推特指吉兰丹首府哥打峇鲁市议会援引地方政府娱乐条例而限制女性担任活动司仪，导致她丢了工作。她说，当局的理由是“根据伊斯兰教义，穆斯林女性的声音也属于不可曝露的”。

这名女子是来自吉隆坡的阿米拉艾达。她周五在推特说，她原本接下哥打峇鲁一份为期五天的室内儿童活动主持工作。她担任活动司仪时，也按规定身穿宽松服饰和头巾。

她表示，市议会官员在活动第一天就警告主办单位，如果不撤换女性司仪便会接到罚单，主办方不得不照办而导致她接下来的工作被迫取消。“我已经支付了机票和住宿费，现在我丢了工作，只好乘坐巴士回吉隆坡。”

阿米拉艾达从事司仪工作六年，从未面对这种问题。她希望得到哥打峇鲁市议会能提出合理解释。

《星洲日报》记者询问哥打峇鲁市议会公关时，对方表示无权发言而请记者联系市议会主席。记者多次电联市议会主席，电话却无人接听。

伊斯兰党执政的吉兰丹州政府及属下各级单位经常取缔当地“不当露出身体部位”的民众。最近的例子包括一名马来男子2017年9月因为穿短裤踢室内足球，被吉兰丹宗教局指藐视伊斯兰刑事法规而下令他必须参与辅导课程，否则可能面对1000令吉（约330新元）罚款。

哥打峇鲁市议会球会当年11月参与“2017年统治者足球金杯赛”决赛时，其足球员都史无前例的穿著长裤上场，以符合当局的“吉兰丹运动员伊斯兰穿著指南”。

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