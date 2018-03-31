马反对派将以统一标志上阵大选

（早报讯）马来西亚反对派希望联盟预料将在下周二宣布第14届大选使用统一标志上阵。据希盟消息表示，希盟四党将统一使用人民公正党的标志。但也有消息指民主行动党仍将使用自己的“火箭”标志。

公正党的消息指出，四党基本上同意使用相同标志上阵而只待希盟下周二召开希盟主席理事会议后正式公布。目前各党的共识是使用公正党旗帜。

希盟认为土著团结党命运未卜而不宜使用该党标志，使用民行党旗帜可能引起马来社会反弹，诚信党知名度不够。因此权衡后认为最适合以公正党旗帜出征。

然而，尽管希盟决定采用同一个标志竞选，但大部份民行党支持者并不熟悉“火箭”以外的政党标志，这可能让民行党拒绝使用希盟友党标志上阵。

民行党支持者普遍上都不熟悉土团党及诚信党的标志，也有小部份民众不熟悉公正党的“蓝眼”标志，甚至还有民众将公正党的标志误认为国阵成员党的标志。

一名民行党领袖表示，民行党的标志已经非常鲜明，甚至可说是“黄金招牌”，选民对“火箭”标志已有非常深刻的印象，因此民行党一旦改用其他政党标志参选，将让人“感觉怪怪的”。

他表示，选票上的政党标志都是黑白两色，因此民众若看不到熟悉的“火箭”标志，恐怕会造成混淆。

希盟注册使用统一标志的过程一波三折，社团注册先是不承认民行党2012年中委会选举成绩，民行党只好在去年重选。社团注册局国会又指土团党未召开全国代表大会而抵触1966年社团注册法令，可能无法参与第14届大选。

土团党去年12月最后一天召开代表大会，以满足社团注册局的要求。社团注册局随后又以接到投诉为理由，要求土团党4月7日前呈交指定文件，否则可能面临解散。

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